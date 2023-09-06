سارة حازم: من 100 سنة كان عندنا فنان عظيم اسمه سيد درويش

أحيت الإعلامية سارة حازم، الذكرى الـ100 لرحيل موسيقار الشعب سيد درويش، الذي غيبه الموت في 10 سبتمبر 1923.

سيد درويش أول من أصل لهوية الموسيقى العربية

وقالت خلال برنامجها «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، إن سيد درويش أول من أصل لهوية الموسيقى العربية، وتميز في تطوير الأشكال الغنائية، ونقل الفن والموسيقى للدول العربية.

أضافت: «كما كان له دور عظيم في الفن والموسيقى، كان له أثر في ثورة 1919، وهذا يؤكد أن الفن أداة قوية في أي مرحلة مهمة وفاصلة في تاريخ الوطن، وفي نفس عام رحيل سيد درويش بدأ العمل بأول دستور للدولة المصرية 1923، الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة».

لجنة تضم 30 عضو يمثلون الأحزاب السياسية

ولفتت إلى أن دستور 1923 وضعته لجنة تضم 30 عضوا يمثلون الأحزاب السياسية والقيادات الشعبية برئاسة عبد الخالق ثروت.

وأردفت: «الحدثان كانو من 100 سنة، وبيفكرونا إن من 100 سنة ودول لسه بتبدأ كان عندنا فنان عظيم زي سيد درويش، ودستور يؤكد أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة».