محامٍ دولي: الزمالك له حق رعاية من انضمام إمام عاشور للأهلي

أكد المحامي الرياضي الدولي نصر عزام، أن لوائح الفيفا تضمن للأندية حقوقا مالية من سن 12 إلى 23، في أي انتقال للاعبين، وهو ما جعل هناك أحقية لناديي غزل المحلة وحرس الحدود لدى ميتيلاند الدنماركي من ضم إمام عاشور من نادي الزمالك.

وقال عزام في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: «هناك 5% من إجمالي مبلغ انتقال إمام عاشور لصفوف ميتيلاند يوزع على ناديي غزل المحلة والحدود، وقيمة الصفقة موجودة عبر السيستم الخاص بالفيفا، وهناك نظام جديد يضمن لكل الأندية الحصول على مستحقاته من الصفقات، واتحاد الكرة يقوم حاليا بإجراءات لربط نفسه على السيستم الدولي».

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