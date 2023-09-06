أول ظهور بقميص الأحمر.. هل يكسر إمام عاشور نحس الرقم 22 مع الأهلي؟

«صفقة مثيرة للجدل»، هكذا كان انضمام إمام عاشور لاعب الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق، إلى النادي الأهلي، في أبرز صفقات المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي، لينضم اللاعب لكتيبة النجوم الذين مثلوا القطبين.

إمام عاشور يسجل ظهوره الأول مع الأهلي بالقميص رقم 22

إمام عاشور الذي سجل ظهوره الأول بقميص نادي القرن الأفريقي، من خلال مشاركته في فوز فريقه بثلاثية في المباراة الودية أمام نظيره NK Aluminiji السلوفيني، في ختام معسكر الفريق بالنمسا استعدادا للموسم الجديد، اختار ارتداء الرقم 22 في تجربته مع المارد الأحمر.

منذ عام 2014، يطارد النحس كل النجوم الذين ارتدوا الرقم 22 في الأهلي، حيث لم يقدم أي منهم أوراق اعتماده بالقميص الأحمر، بل أصابت لعنة الإصابات البعض الآخر، ما أثار تساؤلا حول قدرة إمام عاشور على «فك العقدة».

هل يفك إمام عاشور نحس الرقم 22 في الأهلي؟

البداية كانت مع محمد فاروق، لاعب المقاولون العرب السابق، والذي انضم لصفوف الأهلي في موسم 2014، ليخرج بعد أقل من عام إلى صفوف وادي دجلة، بعد أن ظل حبيسا لدكة البدلاء.

لم يختلف الأمر كثيرا مع صالح جمعة، الذي توقع الكثيرون أن يصبح واحدا من نجوم الأهلي على مدار 5 سنوات داخل القلعة الحمراء، منذ 2015 وحتى 2020، إلا أن أزماته المتعددة أدت إلى فسخ عقده بالتراضي مع النادي.

نفس المصير واجهه أحمد الشيخ، الذي اختار ارتداء القميص رقم 22 لفترة خلال تمثيله للنادي الأهلي، ليفشل في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق، قبل أن يلتحق بمن ارتدوا نفس رقمه ويرحل عن القلعة الحمراء.

مصير مختلف واجهه محمد محمود، آخر من ارتدى القميص رقم 22 في الأهلي قبل إمام عاشور ليتعرض لإصابات متتالية، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع النادي مؤخرا، فهل ينهي صفقة الأهلي الجديدة «النحس»؟.