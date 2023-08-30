أول تعليق من شقيق زوجة إمام عاشور بعد رحيله عن الزمالك.. هل ينضم للأهلي؟

كشف ياسين حافظ، لاعب نادي الزمالك مواليد 2005، شقيق زوجة إمام عاشور، عن أسباب طلبه الرحيل عن نادي الزمالك، وحقيقة وجود عرض من الأهلي للتعاقد معه.

شقيق زوجة إمام عاشور: أنا من طلبت الرحيل عن الزمالك وقال «ياسين» في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»: «طلبت الرحيل عن نادي الزمالك، بسبب سوء المعاملة، مُنذ إعلان النادي الأهلي التعاقد مع إمام عاشور».

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