مصرع شاب يوناني أسفل محركات عبَّارة في أثينا.. حارسان حاولا منعه من الركوب

قد يغادر القطار المحطة أو تقلع الطائرة قبل أن تصل بثوان، جميعها مواقف قد نتعرض لها من وقت لآخر ونتقبل نتائجها مهما كانت، ولكن ما حدث في اليونان وتحديدا ميناء «بيرايوس» القريب من العاصمة أثينا لا يصدقه بشر، فقد تجرد اثنان من حراس إحدى العبَّارات من مشاعر الإنسانية، ومنعا شابا من الصعود للعبَّارة قبيل تحركها لأنه لم يملك التذكرة أو ربما يملكه ولكنه جاء متأخرا فكانت حياته الثمن.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/Y3StpNSKp8 — Greek City Times (@greekcitytimes) September 6, 2023

مشهد أليم تهتز له القلوب، حيث رصدت كاميرات المراقبة شابا في العقد الثالث من عمره وهو يجرى مهرولا للحاق بالعبارة «بلو هورايزون» التى كانت على وشك مغادرة ميناء بيرايوس إلى مدينة هيراكليون في جزيرة كريت، وفق موقع «جريك ريبورتر».

حارسان منعاه من ركوب العبَّارة

وقبل تحركها بثوان، وبمجرد أن لمست قدماه العبارة أقبل عليه اثنان من حراسها مسرعين، فظن أنهما يساعدانه للركوب معهما، ولكن كانت الصدمة عندما دفعاه للخروج منها، في الوقت الذي كانت تتحرك فيه العبارة.

لحظات فارقة

سقط الشاب في جزء من الثانية بين العبارة ورصيف الميناء، ليلفظ أنفاسه الأخيرة غريقا بين محركات العبارة أسفل الماء، ويتحول الجسد النابض بالحياة والشباب إلى جثة تتناقلها المياه.

كاميرات المراقبة

وتناقلت وسائل إعلام يونانية الحادث الأليم الذي وثقته مشاهد من كاميرات المراقبة، وهو يظهر الضحية «أنتونيس كاريوتيس» البالغ من العمر 36 عاما، وقد ابتلعته المياه حيث اختفى أثره تماماً بمجرد سقوطه، وسط فوران المياه بسبب محركات العبارة على ما يبدو.

محاكمة الجناة

وأوضحت وسائل إعلام يونانية أنه تم العثور على جثته لاحقاً، وألقى القبض على قبطان العبارة وأفراد طاقمها، على أن يتم تقديمهم للمحاكمة، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الضحية لم تكن لديه تذكرة للصعود، أو تأخر عن موعد المغادرة.