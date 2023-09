مصرع شاب يوناني أسفل محركات عبَّارة في أثينا.. حارسان حاولا منعه من الركوب

قد يغادر القطار المحطة أو تقلع الطائرة قبل أن تصل بثوان، جميعها مواقف قد نتعرض لها من وقت لآخر ونتقبل نتائجها مهما كانت، ولكن ما حدث في اليونان وتحديدا ميناء «بيرايوس» القريب من العاصمة أثينا لا يصدقه بشر، فقد تجرد اثنان من حراس إحدى العبَّارات من مشاعر الإنسانية، ومنعا شابا من الصعود للعبَّارة قبيل تحركها لأنه لم يملك التذكرة أو ربما يملكه ولكنه جاء متأخرا فكانت حياته الثمن.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/Y3StpNSKp8