متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟.. «الأرصاد» تحذر من تكرارها

موجة شديدة الحرارة شهدتها كافة الأنحاء أمس الأربعاء، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، في حديثها لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، والتي تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل لتكون نهايتها يوم الاثنين المقبل، إذ تصل ارتفاعات درجات الحرارة، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 3 لـ5 درجات.

وأضافت «غانم» أن ذروة الموجة الحارة تكون اليوم الخميس وغدا الجمعة، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 39 درجة مئوية وفي جنوب الصعيد كما تصل إلى 46 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة تنخفض بشكل كبير عن الفترات الماضية نتيجة تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية، ليسود طقس شديد الحرارة في فترات النهار ويميل للحرارة في فترات الليل.

ولفتت «غانم» إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على السواحل الشمالية للبلاد بدء من يوم الثلاثاء المقبل، إذ تشهد كافة الأنحاء تحسن نسبي في حالة الطقس بشكل تدريجي، ولكنه من المتوقع أن يحدث تغيرات في حالة الطقس.