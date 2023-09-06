حالة الطقس اليوم.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة شديدة الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، إذ تتأثر البلاد بعد ظواهر جوية بالتزامن مع اقتراب فصل الخريف، ومن بينها الرياح والشبورة والموجة الحارة وارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد الجوية تحذر من الموجة الحارة

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من من حالة الطقس، اليوم، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، وتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتستمر حتى السابعة صباحا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وترتفع نسبة الرطوبة ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.