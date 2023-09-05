حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة والعظمى على القاهرة 36 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وذلك خلال ساعات النهار.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس: «يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل».

حالة الطقس.. الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، قالت إنها تتمثل في نشاط رياح على مناطق بـ السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة غدا الأربعاء كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 34 والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة.