استقرار سعر اليورو اليوم الخميس 7-9-2023 في البنوك

حافظ الجنيه المصري على ثباته أمام سعر صرف عملة اليورو الأوروبية، خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 7-9-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة، ليسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ما قيمته 33.23 جنيه للبيع، و33.11 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، خاصة مع بداية تعاملات البنوك المصرية، كما يلي.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.96 جنيه للشراء، و33.10 جنيه للبيع، في إطار البيع في داخل البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.11 جنيه للشراء و33.23 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو بداخل بنك مصر اليوم 32.95 جنيه للشراء، و33.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.22 جنيه للبيع و33.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية نجح اليورو في تسجيل سعر صرف اليوم 33.06 جنيه شراء و33.21 جنيه للبيع.