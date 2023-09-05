تشهد أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك هدوءا ملحوظا منذ فترة طويلة، حيث يسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك، والتي جاءت كما يلي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

- يبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات الصباح داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- فيما يسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعا.

- كما يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للشراء والبيع 8.24 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- وعن سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي يبلغ 33.55 جنيه للبيع أما سعر الشراء 33.68 جنيه.

- بينما وصل سعر اليورو اليوم السبت داخل بنك مصر 33.31 جنيه للشراء والبيع 33.41 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

- وعن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري يبلغ 39.06 جنيه للشراء و39.24 جنيه للبيع.

- ويسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي 39.03 جنيه بيعا و38.83 جنيه شراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- ووصل سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك المركزي المصري إلي 8.39 جنيه شراء و8.42 جنيه بيعا.

- وعن سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك يبلغ 8.27 جنيه شراء والبيع 8.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- فيما يبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.76 جنيه للشراء، و100.38 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة 100.03 جنيه شراء، أما سعر البيع فوصل إلى 100.36 جنيه.