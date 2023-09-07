جامعة حلوان الأهلية تزف بشرى لطلاب الدور الثاني.. أماكن شاغرة بالكليات

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إعادة فتح باب التقدم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بجميع البرامج الدراسية والكليات العاملة بالجامعة بالعام الجامعي 2023-2024، موضحة أنّ القبول بأسبقية سداد المصروفات الإدارية، والقسط الأول من المصروفات الدراسية من خلال كود الدفع، الذي سيظهر على صفحة الطالب على موقع التقديم بحد أقصى 48 ساعة فقط من تاريخ ظهور الكود على صفحة الطالب.

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وأوضحت جامعة حلوان، ووفقا لتقرير صادر عنها، أنّ هناك بعض الملاحظات الهامة للطلاب وأولياء الأمور، يجب إتباعها خلال عملية التقديم وهي:

- طريقة الدفع وإثبات جدية الحجز عند ظهور الكود على صفحة الطالب، ويتم السداد من خلال أي ماكينة دفع إلكتروني «مصاري/ ممكن/ أمان/ بيي/ خدماتي/ ....إلخ ) ما عدا فوري، سواء بطرق الدفع الإلكتروني من خلال الإنترنت أو من خلال المتاجر.

- الجامعة غير مسؤولة عن التأخر في إتمام حركة السداد من قبل الطالب أو ولي الأمر، وجميع الأعذار مرفوضة في هذا الشأن .

- لا يوجد إعادة لتفعيل الأكواد بعد إنتهاء المهلة المقررة للسداد بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف.

- موقع التقديم الإلكتروني على الرابط .

- على الطالب وولي الأمر ضرورة متابعة موقع التقديم باستمرار.