رئيس جامعة حلوان: مخطط لإنشاء مجمع طبي متكامل جنوب القاهرة

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إنَّ هناك مخطط لإنشاء مجمع طبي متكامل جنوب محافظة القاهرة، لخدمة أهالي محافظات القاهرة الكبرى على غرار مستشفيات جامعة القاهرة قصر العيني أو عين شمس الدمرداش.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات صحفية، أن جامعة حلوان لها دور كبير في تقليل ملوثات مدينة حلوان، مبينا أنَّ هناك تنسيق مع حي مدينة حلوان للوصول بمدينة حلوان الي مكانتها وريادتها المتميزة بمختلف المجالات.

الجامعة تنهي استعدادات أسبوع شباب الجامعات

ومن جهته، أكّد الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أنَّ الجامعة انهت كل الاستعدادات الخاصة بأسبوع شباب الجامعات والمقرر أن ينطلق الخميس المقبل ولمدة 15 يوما، وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.