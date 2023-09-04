رئيس جامعة حلوان: خطة ترشيد الإمكانيات البشرية ساهمت في سداد المديونية

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هناك مايقرب من 1000 برنامج دراسي لطلابها في مختلف المجالات، بجانب الأنشطة الطلابية المختلفة، والتي جرى زيادة ميزانيتها إلى 15 مليون جنيه، لما لها من أهمية في رفع مستوى الخريجين وإصقالهم بالمهارات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجامعة تستضيف خلال الأيام المقبلة، أعمال أسبوع شباب الجامعات، موضحا أن طلاب الكليات المختلفة يعدون التصور والهيكلة الكاملة للجامعة ومنشآتها، منوها بأن الجامعة من خلال إعادة الهيكلة والصيانة والاعتماد ذاتيا، وفرت ما يقرب من 100 مليون جنيه مشتريات.

خطة ترشيد واستخدام الإمكانيات البشرية

وأشار إلى أن الجامعة أعدت خطة ترشيد واستخدام الإمكانيات البشرية، ساهمت في المرور من أزمة سداد مديونيات الجامعة نحو 500 مليون جنيه، وعمل فائض في الميزانية بمعدل 250 مليون جنيه و10 ملايين دولار، موضحة أن أسبوع شباب الجامعات ماراثون كبير وسيشهد دخول كل الجامعات الحكومية والخاصة و الأهلية والمعاهد والتكنولوجية.