نصائح من «الهلال الأحمر» لمذاكرة أكثر إنتاجية.. وقت للراحة

تزامنا مع قرب موعد بداية العام الدراسي الجديد في نهاية شهر سبتمبر الجاري، نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح للطلاب بشأن الحصول على مذاكرة أكثر إنتاجية، في إطار التعاون المشترك بين الجمعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نصائح «الهلال الأحمر» للطلاب بشأن الحصول على مذاكرة أكثر إنتاجية خلال العام الدراسي الجديد، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع «فيس بوك».

نصائح الهلال الأحمر المصري للطلاب

وجهت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددا من النصائح للطلاب للحصول على مذاكرة أكثر إنتاجية، خلال العام الدراسي الجديد، والتى جاءت كالتالي:

- أخذ وقت للراحة من 5 إلى 10 دقائق في كل ساعة مذاكرة.

- الحرص على تناول الوجبات المتوازنة ذات القيمة العالية.

- الحرص على قضاء أوقات الراحة في ممارسة نشاط بدني.

- تجنب وجود أي مصدر للإلهاء أثناء المذاكرة.

- الحرص على أخذ الكفاية من النوم 7 ساعات أو أكثر.

نصائح الهلال الأحمر على فيس بوك

جدير بالذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري، تحرص على نشر العديد من النصائح والموضوعات الهامة، التي تهم عدد كبير من المواطنين، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كي تصل لأكبر عدد ممكن من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بفئاتهم وأعمارهم المختلفة.