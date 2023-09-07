يضم 8 قطع أثرية فريدة.. افتتاح معرض «الكتابات عبر العصور» بمتحف كفر الشيخ

افتتح متحف كفر الشيخ، معرضًا مؤقتًا تحت عنوان «الكتابات عبر العصور»، وذلك في إطار اليوم العالمي لمحو الأمية؛ إذ يسلط المعرض - الذي يستمر من 4 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر 2023 - الضوء على نشأة الكتابة في مصر القديمة وتطورها.

متحف كفر الشيخ يفتتح معرض الكتابات عبر العصور

وأوضحت إدارة المتحف أن المعرض يضم 8 قطع أثرية عبارة عن لوحات تحتوي على نصوص كتابية من اللغات التي وجدت في مصر، ومن أهم هذه القطع: لوحة كاتب مصنوعة من قطعة من الخشب وبها تجاويف لحفظ الحبر المستخدم في الكتابة، وكتلة حجرية غير منتظمة الشكل عليها كتابة بالخط الهيراطيقي للغة المصرية القديمة، وختم مستطيل الشكل من البرونز عليه سطرين من الحروف اللاتينية وبالخلف مقبض وقطعة من الحجر الجيري مكسورة عليها نص باللغة اليونانية القديمة.

اليوم الدولي للعمل الخيري

يذكر أن قطاع المتاحف، يحتفل باليوم الدولي للعمل الخيري وذلك بإحياء ذكرى وفاة الأم تريزا، رائدة العمل الخيري في العالم، إضافة إلى تعزيز مفهوم وأهمية الأعمال الخيرية ومدى قدرتها على أحداث تغييرات بارزة في المجتمعات، مما يجعل العالم مكانًا أجمل وآمن للعيش ويخلق قدوة حسنة، من خلال نشر صور لمجموعة من الأسبلة والتكيات منها سبيل محمد على، وسبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا، ومطعم فاروق الخيري، والتكية المصرية بالحجاز، ومبرة محمد على.