مجموعة نادرة لقطع أثرية من كنوز «تانيس» في المتحف المصري (صور)

نشرت إدارة المتحف المصري بالتحرير، على صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»، مجموعة من القطع الأثرية لقاعة كنوز «تانيس»، موضحة أن هناك ما يقرب من 2500 قطعة أثرية من مقابر الأسرتين، منها الملك بسوسنس الأول، وأوسركون الثاني وتاكلوت الثاني وشاشنق الثاني.

وأضافت إدارة المتحف المصري، أن القاعة تشمل أقنعة جنائزية ذهبية، توابيت فضية، أغطية أصابع ذهبية، مجموعة فريدة من الذهب مطعمة بالأحجار شبه الكريمة، أواني مصنوعة من الذهب والفضة وقطع برونزية ونادرة، لافته إلى أنه يجرى عرض التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول.

المقابر الملكية الخاصة بالملوك

وكان الكشف عن المقابر الملكية الخاصة بملوك الأسرتين أكبر حدث لفت أنظار العالم أجمع في جبانة «تانيس» إذ يُعد في نظر علماء التاريخ انتقالًا مدهشًا في تاريخ البلاد السياسي والديني، فقد ظل ملوك الأسرات السابقة يُدفنون في وادي الملوك حتى نهاية الأسرة العشرين، ثم استمر من بعدهم رؤساء كهنة «آمون» يُدفنون في «طيبة» الغربية خلال الأسرة الواحدة والعشرين، على حين كان ملوك مصر يُدفنون في مدينة «تانيس» التي اتخذها «سمندس» ومَن بعده مِن ملوك هذه الأسرة مقرًّا لملكهم.