قطاع المتاحف يعرض مجموعة من تماثيل التراكوتا.. ظهرت في «العصر الهلنستي»

نشر قطاع المتاحف على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من تماثيل التراكوتا المصنوعة من الطين المحروق، لافتاً إلى أنَّها ظهرت في مصر في العصور المتأخرة، وبلغت تماثيل التراكوتا ذروة انتشارها في العصر الهلنستي بالقرن الرابع قبل الميلاد.

تماثيل التراكوتا

وأوضحت قطاع المتاحف، أنَّ الإسكندرية والفيوم كانتا من أهم مراكز انتاج تماثيل التراكوتا، مشيراً إلى أنَّه كان يتمّ صناعها من خلال حرقها ثم تغطيتها بطلاء لامع أبيض اللون ثم حرقه مره ثانية لكي يتمّ تلوين الألوان عليها، وتميزت هذه التماثيل بجودتها بالإضافة إلى الرشاقة، الجمال، دقة تسريحات الشعر، الألوان الزاهية ورخص تكلفتها لأنها صغيرة الحجم.

متحف تل بسطا

وكانت تستخدم تماثيل التراكوتا كقرابين للآلهة داخل المعبد ووضعت في المقابر مع المتوفي لحمايته في العالم الآخر، ويضم العرض المتحفي بمتحف تل بسطا نماذج لتلك التماثيل والتي تعود إلى القرن الرابع الميلادي.

يُذكر أنَّ احتفل قطاع المتاحف، باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي لتوثيق الطبيعة وتفاصيلها الساحرة، إذ يحتفل به العالم في يوم 19 أغسطس، وجاء الاحتفال تحت عنوان «المناظر الطبيعية».