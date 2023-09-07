إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

نقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف، 4 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين مركبتي «توك توك»، أمام قرية الدباح بمركز إهناسيا، إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين مركبتي توك توك أمام عزبة الدباح بدائرة مركز إهناسيا المدينة، نتج عنه إصابة 4 شباب بإصابات مختلفة، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أنّ الحادث أسفر عن إصابة كلا من: «ابوشهبة.س.أ» 24 عامًا، بسحجات وكدمات، «أحمد.خ.س» 32 اشتباه ما بعد الارتجاج، «رفعت.ع.ع» 40 عامًا، جرح بفروة الرأس 10 سم، «فارس.س.ر» 24 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج.