إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

لقي 8 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بمنشأة القناطر بالجيزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق الضبعة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين خلال سير «ميكروباص»، انفجر الإطار الأمامي لها، ما أدى إلى انقلابها وإصابة 8 أشخاص من مستقليها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.