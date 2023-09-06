إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 16 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق متسببةً في حدوث إصابات ركابها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة قرب مفارق جرزا بنطاق مركز شرطة طامية، ووجود عدد كبير من المصابين.

الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة جراء الحادث، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.