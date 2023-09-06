«التضامن»: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث عقار حدائق القبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها تتابع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين حتى الآن.

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين حتى الآن

ووجّهت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجّهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر

وتقرر صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وصرف المساعدات للمصابين، إضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.