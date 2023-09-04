بايدن يعرب عن خيبة أمله لغياب رئيس الصين عن قمة العشرين
كتب:
عمرو حسني
10:50 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله لعدم حضور الرئيس الصيني شين جي بينج إلى قمة العشرين المقرر عقدها في 9 و10 سبتمبر الحالي في الهند بحسب فضائية «العربية» مساء اليوم الاثنين.
نفاد صبر الأمريكيين
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد تعليق من وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو عن الصين والذي قالت فيه، إن صبر الشركات الأميركية بدأ «ينفد»، مضيفة أن الشركات تريد «بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤاً للفرص».
نقد الصين لإدارة بايدن
وجاء تعليق وزير التجارة الأمريكية بعد انتقاد الصين استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه بكين، ووصفتها بأنها «محكوم عليها بالفشل»، وذلك بعد أقل من أسبوع من الزيارة التي قامت بها رايموندو إلى الصين لتعزيز العلاقات بين البلدين.