56 ألف سيدة استفادت من المرحلة الأولى لـ«حقك تنظمي» بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة «حقك تنظمي»، إذ بلغ عدد المستفيدات 56467 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 29164 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

حملة حقك تنظمي بالدقهلية

وأوضح «مكين» في بيان له، أن حملة حقك تنظمي جاءت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، إلى أنّ المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات «منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس».

استفادة سيدات الدقهلية من حملة حقك تنظمي

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة، وجرت المرحلة الأولى بحضور جمال احمد العطار، محمود نصر إبراهيم، وسام مصطفى ومحمد محمود رضا، من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.