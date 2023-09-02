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انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من «حقك تنظمي» بالدقهلية.. 9 إدارات صحية

كتب:

آية حسنين
03:08 م | السبت 02 سبتمبر 2023
حملة حقك تنظمي بالدقهلية

حملة حقك تنظمي بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» خلال الفترة من 2 - 6 سبتمبر، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، والتي تستهدف 27 محافظة.

خدمات تنظيم الأسرة في المناطق المحرومة

وأشار «مكين» في بيان، إلى أن حملة حقك تنظمي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات محافظة الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

المرحلة الأولى للحملة في 9 إدارات

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، إلى أن المرحلة الأولى من حقك تنظمي تستهدف 9 إدارات هي «منية النصر - ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية - المطرية - المنصورة - نبروه - بلقاس».

وأضافت الدكتورة سحر ثابت، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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بقلم آية حسنين