انطلاق حملة «حقك تنظمي» لخدمات الأسرة بالمنيا غدا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، غدا السبت، تحت شعار «حقك تنظمى» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» التي تنفذها وزارة الصحة والسكان.

تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وعن استعدادات مديرية الصحة، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف إلى الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للجميع، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع الوعي المجتمعي وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأكد حسنين، أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بمراكز وقرى المحافظة، عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

مواعيد حملة حقك تنظمي في مراكز المنيا

وأشار محمد حسنين، إلى أن الحملة تنفذ على مرحلتين، الأولى من السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 سبتمبر في مراكز «مغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وملوي»، والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر حتى 14 من الشهر ذاته، في «بني مزار والمنيا وأبو قرقاص والعدوة».