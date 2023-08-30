«صحة سوهاج»: «حقك تنظمي» تكثف تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة

تشهد محافظة سوهاج تنفيذ حملة «حقك تنظمي»، وذلك في إطار التوجيهات الوزارية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفقا لبيان مديرية الصحة؛ إذ تقوم هذه الحملة بتكثيف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 6 مراكز وقرى بالمحافظة، وهي: ساقلتة، جهينة، المنشاة، المراغة، دار السلام، وطما.

توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وتهدف الحملة إلى توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع المناطق، وخاصةً المناطق المحرومة التي تعاني من نقص في هذه الخدمات.

وشدد الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على أهمية تغطية جميع المناطق وتوفير خدمات تنظيم الأسرة، التي قامت الدكتورة عبير أبو المجد بتنفيذها بكفاءة عالية وتحدي جميع الصعوبات.

توفير أطباء وممرضين مدربين بكفاءة عالية

وتتضمن الحملة توفير أطباء وممرضين مدربين بكفاءة عالية، وتوفير جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة، كما قامت المشرفات والرائدات بتوزيع المعلومات والتوعية في جميع المناطق، والإجابة عن استفسارات السيدات.

وجرى عقد ندوات إعلامية بمشاركة مسؤولي الإعلام في الإدارات الصحية، وتُعرض منتجات نوادي المرأة خلال أيام الحملة.

توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

تهدف حملة «حقك تنظمي» إلى توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفئات المستهدفة في محافظة سوهاج، وتأمل في تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.