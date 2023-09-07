خبير: إدراج العلمين على خريطة السياحة العربية خطوة إيجابية

قال الخبير السياحي عاطف عبداللطيف، إنه لأول مرة تشهد مصر مهرجانا متنوع الفعاليات والأنشطة، وضخم بحجم مهرجان العلمين الجديدة، وهذا الأمر له أهمية كبرى، إذ سيكون نواة لمدينة سياحية عالمية لا تقل عن غيرها من المدن القديمة صاحبة التاريخ الطويل على مستوى العالم.

نسخة مهرجان العلمين الأولى

وأضاف «عبداللطيف»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أنّ نسخة مهرجان العلمين الأولى سلطت الضوء على المدينة بصورة كبيرة من قبل كل دول العالم، مشيرا إلى أنّ هذه النسخة غيرت النظرة عن العلمين بشكل خاص ومصر عامة.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي تعاني دول العالم من حرائق وعدم استقرار وغيره من الأحداث السلبية، كانت العلمين مدينة السحر والجمال الذي ميزها الله بالطبيعة الخلابة متواجدة، وهذا كان سببا رئيسا في جذب الزوار من كل مكان عليها.

العلمين تحظى بخدمات متقدمة

وتابع: «مدينة العلمين وجهة رائعة وتضم خدمات عالية للغاية ومتقدمة، وكانت مفأجاة للعالم بأكمله إذ خرجت العلمين لتنافس برشلونة فضلا عن غيرها من المدن المطلة على البحر المتوسط»، مشيرا إلى أن إداراج العلمين الجديدة على خريطة السياحة العربية كانت خطوة كبيرة وإيجابية للغاية.