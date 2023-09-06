الكاتب الصحفي أحمد هاشم: مهرجان العلمين حدث سياحية وترفيهي بارز

قال الكاتب الصحفي أحمد هاشم عاشور رئيس قسم المحليات بصحيفة الإمارات اليوم، إن مهرجان العلمين كان درة الأحداث السياحية والترفيهية في الوطن العربي بشكل كبير، فلا حديث للصحافة الخليجية والعربية والصحافة الدولية إلا عن مهرجان العلمين كحدث سياحي ترفيهي ثقافي ورياضي بارز في هذا الصيف، لافتًا إلى أن مصر عندما تنظم شيئا يكون على مستوى عالٍ ومتميز بشكل كبير، وبالتالي، فقد كان نجاح مهرجان العلمين شيئًا متوقعًا انتظره الجميع.

الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التغطيات الإعلامية كانت كبيرة، وهذا المهرجان جمع بين الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية في مكان واحد بشكل متكامل جعل الجميع يرغبون في التعرف على مدينة العلمين وزيارتها، بالإضافة إلى متابعة الفنانين المصريين والعرب واللبنانيين على منصات التواصل الاجتماعي والصحف التي يتابعها الملايين في دول الوطن العربي.

وتابع: «من العناوين التي أعجبتني في الصحف الإماراتية أن العلمين لوحة فنية ترفيهية ثقافية على أرض مصر، والكل أشاد بتنوع المهرجان ما بين الفن والرياضة والترفيه وعروض الأزياء والثقافة وشخصيات فنية كبيرة ومؤثرة، فقد تضمن المهرجان كل الأنشطة التي ترضي مختلف فئات الزوار».