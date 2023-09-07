«الإنتاج الحربي» تتعاون مع كوريا الجنوبية في تصنيع كاميرات المراقبة و«هاوتزر ثقيل»

ناقش وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مستجدات التعاون مع السفير الكوري الجنوبي الجديد لدى مصر كيم يونج هيون، في ملفات لتصنيع كاميرات المراقبة، والهاوتزر (K9 A1-EGY) وذخيرته، ونقل توطين تكنولوجيا معدات مصانع تدوير المخلفات، وذلك خلال اجتماع جمعهما بحضور عدد من قيادات «الإنتاج الحربي» في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بحث المهندس محمد صلاح، مع السفير الكوري عددا من الملفات والموضوعات المقترح التعاون المشترك في تنفيذها بمجالات التصنيع العسكري والمدني.

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، الدعوة للشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2023»، واصفًا مشاركتهم خلال النسختين السابقتين في المعرض بـ«المتميزة».

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أنّ الدور الرئيسي للوزارة، هو تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية، مع الاستفادة بفائض الطاقات الإنتاجية في المنتجات المدنية، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية.

وشدد على اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية الجنوبية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، خاصةً في ضوء علاقات التعاون المثمرة بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الكوري الجنوبي، ترحيب بلاده بتعزيز أفق التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا بما وصفه بـ«الإنجاز الهائل» المتحقق داخل العاصمة الإدارية الجديدة في وقت قياسي.

ولفت «كيم»، إلى وجود ثقة متبادلة بين الشركات الكورية والإنتاج الحربي، بعد التعاون في التصنيع المشترك لمنتجات تتميز بجودة عالية، وسعر منافس، معربًا عن أمنياته لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، وتشجيع عقد شراكات جديدة، ودعم التوأمة بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات التصنيع المختلفة.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حرص الوزارة على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والعمل على زيادة تعميق التصنيع المحلي.