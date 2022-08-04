اليونسكو تحذر: التغيرات المناخية تشكل خطرًا على الآثار والتراث العالمي

حذّرت منظمة اليونسكو من تأثير التغيرات المناخية على مواقع التراث العالمي، وأكدت المنظمة المعنية بالثقافة والعلوم والفنون، أن معظم مواقع التراث العالمي اصبحت تحت تهديد مباشر أو غير مباشر من غازات الاحتباس الحراري وأثرها.

واشارت في تقرير حديث لها إلى أن بعض أكثر مواقع الآثار والتراث تعتبر وجهات سياحية في الأساس وبعضها من أكثر الأماكن شهرة على مستوي العالم.

السياحة تسهم بنسبة 9% من الناتج المحلي

وقال التقرير: «تعتبر السياحة واحدة من أكبر الموارد الاقتصادية وأسرعها نموًا حول العالم فهي تساهم بنسبة 9% من الناتج المحلي وتوفر وظائف بمعدل وظيفة لكل 11 وظيفة، وأن قطاع السياحة عُرضة للتهديد نتيجة التغير المناخي من خلال التهديدات الخاصة بأحداث الطقس ونقص المياه ومخاوف مرتبطة بالسلامة والأضرار التي تلحق المعالم السياحية نتيجة استمرار التدهور الناجم عن المناخ».

وتعد الشعب المرجانية إحدى الأمثلة الهامة لمواقع التراث العالمي البحري المعرضة للتدهور نتيجة أخطار التغير المناخي والبيئي وحسب معهد الموارد العالمية فإن أكثر من 275 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون بجوار الشعب المرجانية مباشرة.

«اليونسكو»: التغير المناخي يتحول بسرعة إلى واحد من أهم المخاطر

وأكدت منظمة اليونسكو، أن التغير المناخي يتحول بسرعة إلى واحد من أهم المخاطر في جميع أنحاء العالم والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للتغير المناخي تشكل تهديدا للتوازن البيئي العالمي، وتؤثر بشكل كبير على صحته وتكامله ويجعل البيئة عُرضة للخطر في أي وقت ويؤدي إلى تفاقم عدة مشكلات منها التلوث والصراع على الموارد والتحضر وتفتيت الموائل، وفقدان التراث الثقافي غير المادي والاثار المترتبة على السياحة الرديئة أو الغير منظمة.