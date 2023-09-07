عاجل.. صدمة لـ«كولر».. ثنائي الأهلي يغيب عن السوبر الأفريقي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الثنائي محمود متولي، وعمرو السولية، لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تأكد غيابهما عن مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال شوبير خلال برنامجه ملعب «أون تايم»، والمذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «عمرو السولية تأكد غيابه عن مباراة السوبر الأفريقي، لا يزال يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية».

وأضاف: «محمود متولي انضم له هو الآخر، بعد إصابته في معسكر النمسا بتمزق في العضلة الخلفية، ولن يلحق بمباراة السوبر الإفريقي أيضًا».

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