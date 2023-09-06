عاجل.. «كاف» يعلن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي والتي ستقام على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وكشف الاتحاد الإفريقي، بأن المباراة ستقام يوم 15 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء 15 سبتمبر الجاري، خاصة وأنه كشف في وقت سابق عن الموعد فقط، دون الإعلان عن التوقيت.

الملصق الدعائي الرسمي لكأس السوبر الإفريقي 2023



الأهلي اتحاد العاصمة



نراكم في الطائف! #TotalEnergiesCAFSC #SuperAfricaInTaif pic.twitter.com/ANZfif4B1f — كأس السوبر الإفريقي (@CAFCLCC_ar) September 6, 2023

اتفاقية مع الاتحاد السعودي

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبرم اتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإقامة بعض المناسبات الهامة بين الطرفين، وكان أولها استضافة السعودية مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وكان النادي الأهلي، قد نجح في تحقيق دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فيما نجح اتحاد العاصمة الجزائري في تحقيق لقب الكونفيدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.