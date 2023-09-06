عاجل.. «كاف» يعلن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
08:30 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي والتي ستقام على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.
موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
وكشف الاتحاد الإفريقي، بأن المباراة ستقام يوم 15 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء 15 سبتمبر الجاري، خاصة وأنه كشف في وقت سابق عن الموعد فقط، دون الإعلان عن التوقيت.
الملصق الدعائي الرسمي لكأس السوبر الإفريقي 2023— كأس السوبر الإفريقي (@CAFCLCC_ar) September 6, 2023
الأهلي اتحاد العاصمة
نراكم في الطائف! #TotalEnergiesCAFSC #SuperAfricaInTaif pic.twitter.com/ANZfif4B1f
اتفاقية مع الاتحاد السعودي
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبرم اتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإقامة بعض المناسبات الهامة بين الطرفين، وكان أولها استضافة السعودية مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.
وكان النادي الأهلي، قد نجح في تحقيق دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فيما نجح اتحاد العاصمة الجزائري في تحقيق لقب الكونفيدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.