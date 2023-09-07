البورصة المصرية تحقق مكاسب 5 مليارات جنيه في بداية تداولات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس 7-9-2023، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.25%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19272.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.18% عند مستوى 3814.01 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أداء البورصة المصرية، في بداية تداولات جلسة اليوم الخميس 7-9-2023.

البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.27%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.27%، عند مستوى 5600.52 نقطة.

البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 65.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 31.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 3.866 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 5 مليارات جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي في البورصة المصرية 5 مليارات جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.295 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.