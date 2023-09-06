ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التداولات.. ومكاسب السوق تتجاوز 4 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 6-9-2023، وسط مكاسب سوقية 4 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.25%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19142.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.31% عند مستوى 3855.97 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.34%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.32%، عند مستوى 5637.95 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 192 مليون جنيه، من خلال التداول على 124.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 18.749 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 4 مليارات جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.291 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

كانت البورصة المصرية، قد حققت مكاسب سوقية كبيرة خلال شهر، وتقدر هذه المكاسب بنحو 138 مليار جنيه، في الفترة من 4 أغسطس الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.