«الأحرار الاشتراكيين»: نؤيد ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية

قال الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إنّ مصر شهدت تغيرا لوجستيا في المجالات كافة مؤخرا، سواء صحة أو تعليم أو اقتصاد، وغيرها من المقومات التي من شأنها الرقي بالمستوى المعيشي للمواطنين.

حزب الأحرار الاشتراكيين

وأضاف طارق درويش لـ«الوطن»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة توليه الحكم في عام 2014، عمد على إحداث حالة من التغيير الشامل للمناخ العام للبلاد، ووضع استراتيجية شاملة من شأنها إزالة العقبات التي تواجه قطاعات الدولة، لتأدية دورها المنوط به، وتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه، ما ظهر ذلك من خلال إطلاق عدد من المشروعات القومية والعملاقة لدعم البنية التحتية لمقومات الاقتصاد، ما انعكس بتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي، فضلا عن المشروعات القومية الجاري تشييدها على كل شبر في أرض مصر».

واختتم رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، حديثه، قائلا: «كل هذه الأسباب جعلتنا أول الداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وكان تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، أعلن في بيان مؤخرا، تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.