«هنجملها» تهدي شمال سيناء 3 آلاف شجرة زيتون

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير وتجميل سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية وعلى رأسها قطاع الزراعة.

وأشار المحافظ خلال استقباله المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، في حضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أهمية التوسع في زيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار وعلى رأسها شجرة الزيتون التي تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء.

ووجّه المحافظ بالتكاتف والتعاون ورعاية الأشجار والحفاظ على الرقعة الخضراء، موجهًا الشكر لمؤسسة «هنجملها» على دعم محافظة شمال سيناء بـ3 آلاف شجرة زيتون.

بدوره، أكد المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، دعم محافظة شمال سيناء بـ 3 آلاف شجرة زيتون لزراعة 27 فدانا ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأضاف العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه جرى توزيع أشجار الزيتون المهداة من مؤسسة «هنجملها» بواقع 1000 شجرة لمدينة الحسنة، 200 شجرة لقطاع تأمين شمال سيناء، 500 شجرة لمدينة الشيخ زويد، 400 شجرة للمعاهد الأزهرية، 300 شجرة لمدينة رفح، 100 لمطرانية شمال سيناء، 500 شجرة لجامعة العريش.