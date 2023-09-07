الإجراءات المطلوبة لتغيير حق انتفاع عداد الكهرباء.. 4 مستندات أساسية

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات والشروط، التي تهم شريحة من المواطنين، والمتعلقة بالإجراءات الواجبة والمستندات المطلوبة لتغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء، وذلك عبر صفحته الرسمية له على «فيس بوك».

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الخطوات والإجراءات لتغيير حق الانتفاع لعداد الكهرباء، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

4 مستندات حددها مرفق الكهرباء

1- يجب إحضار صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمستهلك الجديد، كما يجب إحضارها للمالك السابق المتنازل منه، وذلك في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية، والأصل منه للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك العداد بنفسه يجب تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، ويمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- يجب إحضار إيصال للكهرباء حديث للعداد المراد التنازل عنه أو تغييره.

إجراءات لتغير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

1- التوجه لشركة الكهرباء بالمنطقة التابع لها العقار.

2- بعد إحضار الأوراق المحددة، يتم ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، مع دفع الرسوم المقررة.

3- يجب حضور المشترك الأصلي شخصيًا أو عمل توكيل، لإتمام التنازل عن عداد الكهرباء.

4- يوقع المشترك الجديد على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- أما في حالة شراء عقار أو شقة من الورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلان الوراثة.