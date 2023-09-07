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لينا شماميان: مهرجان القلعة ناجح.. وأجهز لأغنيات جديدة بالمصري

كتب:

ضحى محمد
11:46 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
لينا شماميان

لينا شماميان

قالت المطربة السورية لينا شماميان، إنّها كل عام تتعرف أكثر على مهرجان القلعة، فالمهرجان ناجح مختلف وكذا الجمهور، مشيرة إلى أنّ لديها شغفًا كبيرًا بالغناء خصوصا أنّ لديها دراسة في المسرح وتخلط هذا بالنمط الشرقي، وهو أمر تحاول الحفاظ عليه في أغانيها.

لينا شماميان تتحدث عن مهرجان القلعة

أضافت شماميان، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة «الحياة»، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، أنّها التقت بنسمة محجوب قبل سنوات وترى أنّها من أجمل الأصوات المصرية، موضحة أنهما طلبتا من الأوبرا أن يكون الحفل الخاص بهما في يوم واحد لتقديم «ديو» وشعرت بأنّ الناس أحبت ذلك.

وأوضحت أنّها سجّلت مجموعة كبيرة من الأغاني، ومنها أغانٍ مصرية عديدة، وهذا أمر غريب بالنسبة لها، ولكنه لم يكن صعبًا لأنّها بدأت تتحدث باللهجة المصرية.

حفلات مهرجان القلعة تذاع على قناة الحياة

وأذاعت قناة الحياة بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، إذ شهدت الليلة الافتتاحية عددًا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان، وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

 

https://fb.watch/mVeZ_YxoCh/?mibextid=4ZEvyM

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.