397 جنيها إيرادات فيلم «مندوب مبيعات» أمس.. مهدد بالسحب من دور العرض

حقق فيلم «مندوب مبيعات» إيرادات ضعيفة خلال دور العرض، ومن المقرر سحبه من السينمات، بعد تحقيقه 397 جنيها فقط أمس.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «مندوب مبيعات» حقق أمس 397 جنيها فقط، وتذيل قائمة الإيراد اليومي ليوم الأربعاء أمس

أحداث فيلم مندوب مبيعات

أحداث فيلم مندوب مبيعات تعتمد على إطار كوميدي تشويقي، والفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءً من سبتمبر 2022 إلى مارس ومايو 2023.

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلات زوجية تدفع «بيومي وسيد»، للسفر وانتحال صفة «مندوب مبيعات» في شركة «سعيد»، الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم بيومي فؤاد، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، أحمد فتحي، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، أيمن قنديل، لمياء كرم.