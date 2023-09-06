فيلم «مندوب مبيعات» يحقق إيرادات 217 ألف جنيه في دور العرض

نجاح كبير حققه فيلم «مندوب مبيعات» إيرادات متوسطة خلال دور العرض، حيث حقق الفيلم أمس217 ألف جنيه كإجمالي إيرادات الفيلم منذ بداية عرضه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

معلومات عن فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات حقق نجاحا متوسطاً منذ بداية عرضه، خاصة أن أحداثه تعتمد على إطار كوميدي تشويقي، والفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءً من سبتمبر 2022 إلى مارس ومايو 2023.

أحداث فيلم مندوب مبيعات

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلات زوجية تدفع «بيومي وسيد»، للسفر وانتحال صفة «مندوب مبيعات» في شركة «سعيد»، الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم بيومي فؤاد، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، أحمد فتحي، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، أيمن قنديل، لمياء كرم.