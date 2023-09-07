الشرطة البريطانية تطارد جنديا سابقا هرب من سجن في لندن

قالت الشرطة البريطانية، إنها أصدرت نداء عاجلا للعثور على جندي سابق يشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية، هرب بعد فراره من سجن في لندن أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقالت شرطة لندن في بيان إن دانيال عابد خليفة، البالغ من العمر 21، كان محتجزًا في السجن خلال انتظار المحاكمة، ويُعتقد أنه هرب من سجن «إتش إم بي واندسوورث».

كيف هرب خليفة؟

وبحسب التقرير، فإنه كان يعمل في مطابخ السجن وخرج من خلال ربط نفسه في قاع شاحنة توصيل الطعام، وأصدرت الشرطة تنبيهًا إلى الموانئ والمطارات البريطانية، بما في ذلك مطار لندن هيثرو، حيث واجه المسافرون تأخيرات بسبب عمليات التفتيش الأمنية الإضافية.

وقال الميناء المزدحم، البوابة الرئيسية لبريطانيا إلى أوروبا، في بيان: «بسبب مسألة الشرطة، هناك حاليًا عمليات فحص معززة لحركة المرور الخارجية في ميناء دوفر وبوابات أخرى داخل المملكة المتحدة».

الشرطة تنشر مواصفات الجندي السابق

ونصحت الشرطة الجمهور بعدم الاقتراب من خليفة، وأعطت مواصفات له بأنه يرتدي قميص أبيض وبنطلون باللونين الأحمر والأبيض وحذاء غطاء من الفولاذ البني، وطوله تقريبًا 1.88 متر.

وقال القائد دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن: «لدينا فريق من الضباط الذين يجرون تحقيقات مكثفة وعاجلة من أجل تحديد مكان خليفة واحتجازه في أسرع وقت ممكن».

وأضاف: «أريد أيضًا طمأنة الجمهور بأنه ليس لدينا معلومات تشير، ولا أي سبب للاعتقاد بأن خليفة يشكل تهديدًا للجمهور الأوسع».

وكان يسكن خليفة فى ثكنات وسط إنجلترا، وارتكب العديد من الجرائم وقتها، مثل تصنيع خدعة قنبلة من خلال ثلاث عبوات عليها أسلاك على مكتب، وذلك بقصد إثارة اعتقاد آخر بأن المقال المذكور من المحتمل أن ينفجر أو يشتعل.