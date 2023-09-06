«مياه سوهاج» تنفذ أنشطة توعوية بقرية الغريزات في مركز المراغة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عددا من الأنشطة التوعوية لأهالي قرية الغريزات بمركز المراغة في محافظة سوهاج، ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية الصرف الصحي.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحي.

«عبد الغفار»: وضع قيود صارمة للحد من مخاطر المياه

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى وضع محددات إزالة هذه المخاطر، أو الحد منها، ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية؛ للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

من جهتها، أوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه جرى إجراء استطلاع رأي للمواطنين، وعقد ندوات توعوية، وتنظيم حملة طرق الأبواب.

حملات لتوعية المواطنين بالتعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحي

وأضافت أن الهدف من هذه الأنشطة بحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه.

ولفتت إلى أن الشركة تهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها من خلال الخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء، كما يجرى دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية؛ لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.