رفع 30 ألف عينة مياه لضمان مطابقتها للمواصفات في سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه سيجري رفع أكثر من 26 ألف عينة مياه شهريًا، من المحطات السطحية والنقالي والجوفية وشبكات المياه، وذلك لضمان تقديم كوب مياه نظيف مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، فضلًا عن مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة والمعمل المركزي ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة، والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

رفع 4 آلاف عينة صرف صحي بسوهاج

وأوضح منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة، أنه سيجري رفع أكثر من 4 آلاف عينة صرف صحي شهريًا لضمان مطابقة السيب النهائي، بالإضافة إلى رفع عينات صرف صناعى للتأكد من تطبيق معايير صرف المنشآت الصناعية، بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

تطوير محطات المياه

وأوضح المهندس طارق أمين، مدير إدارة التنفيذ الذاتي، أنه تطبيقاً لاشتراطات الصحة والبيئة، يجري تنفيذ وتطوير أسوار محطات مياه الشرب، التي تُنفذ بها خطط الاحلال والتجديد بالطرق والمدن الرئيسية، لتحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.