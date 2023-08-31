استبدال منظومات الكلور الغاز بالسائل في محطات مياه سوهاج بـ3 ملايين

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو والمنتدب، أنه جار أعمال استبدال منظومة الكلور الغاز بالسائل لعدد 20 محطة مياه بـ3 ملايين.

خريطة محطات المياه المطورة بسوهاج

تشمل التغيرات محطتي مياه عرب العطيات النقالي ودار السلام المطورة بمركز دار السلام ومحطات مياه نجع عتمان النقالي ونجع الطينة النقالي ونجع عبد النبي النقالي والابعادية النقالي بمركز جرجا ومحطات مياه جزيرة طوخ النقالي والمنشاة النقالي وجزيرة المنتصر النقالي واولاد سلامة الارتوازي بمركز المنشاة ومحطات مياه البوحة النقالي والظهير الصحراوي النقالي والمستعمرة النقالي بمركز ساقلتة ومحطتي مياه العيساوية شرق النقالي القديمة والجديدة والحواويش 2 بمركز أخميم.

منظومة أكثر أمانا لحقن الكلور

وأوضح المهندس رمضان شعبان، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أن منظومات حقن الكلور السائل أكثر أمانا من منظومات الكلور الغاز، ويجرى استبدال المنظومات بمحطات المياه التي تقترب من المناطق السكنية، وهناك خطة لتغيير كافة محطات مياه الشرب بسوهاج القريبة من المناطق السكنية.