«مياه سوهاج» تستعد لختام مسابقة مهارات السلامة بمشاركة فرق المحطات

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، فعاليات الأسبوع الختامي من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتي تشمل 8 مجالات وهي التعامل مع تسرب غاز الكلور، والمهارات الفردية ومحترفي التعامل مع تسرب الكلور.

كما تشمل المسابقة، التعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والتعامل مع الحريق، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تنمية مهارات العاملين

وأضاف العضو المنتدب لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

فرق محطات مياه سوهاج

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة، أنه يتسابق في نهائيات منافسات التعامل مع تسرب غاز الكلور 1 طن فرق محطات مياه نيدة السطحية وشطورة السطحية وطهطا السطحية وجرجا السطحية ويتسابق في نهائيات منافسات التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة 65 كجم فرق أفرع مياه طهطا وساقلتة وجرجا والمنشاة.

منافسات المسابقة بين محطات مياه سوهاج

ويتسابق في نهائيات منافسات محترفي التعامل مع تسرب غاز الكلور فرق قطاعات وسط وشمال وجنوب ويتسابق في نهائيات منافسات المهارات الفردية للكلور فرق محطتي مياه شطورة السطحية وطهطا السطحية وفرعى مياه ساقلتة وسوهاج ويتسابق في نهائيات منافسات العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة فرق أفرع صرف صحي البلينا وطما وساقلتة وسوهاج ويتسابق في نهائيات منافسات محترفي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة قطاعات وسط وشمال وجنوب.

كما يتسابق في نهائيات منافسات المهارات الفردية للسيبيا فرق أفرع صرف صحي البلينا والمراغة وطما وطهطا ويتسابق في نهائيات منافسات التعامل مع الحريق فرق أفرع جرجا والمراغة والبلينا وفريق أمن الديوان.

لجنة تحكيم مسابقة مياه سوهاج

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية، أنه تجرى فعاليات هذا الأسبوع بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتضم لجنة تحكيم النهائيات العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحة ومحمد يوسف ووجدي حلاوة وأحمد السعدني مسئولي السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة وعز الدين الطاهر مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ونهى محمد عبد الرؤوف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة والكيميائي مصطفى محمد حافظ مدير السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج والكيميائي مصطفى حفني مدير إدارة الأزمات بشركة مياه سوهاج.