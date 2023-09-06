الصين توقف خدمات المترو وتغلق المدارس في عدة مدن بسبب توابع إعصار «هايكوي»

أمطار غزيرة ناجمة عن بقايا الإعصار «هايكوي» ضربت الصين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ما خلَّف سيولًا جارفة أجبرت السلطات على وقف خدمات مترو الأنفاق وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

هطلت أمطار غزيرة ناجمة عن بقايا الإعصار «هايكوي»، الذي ضرب جنوب شرق الصين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ما خلَّف سيولًا جارفة في عدد من مدن إقليم فوجيان، أجبرت السلطات على وقف خدمات مترو الأنفاق وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن حجم الأمطار الذي هطل على «فوتشو» عاصمة الإقليم تخطى الأرقام القياسية المسجلة منذ 12 عامًا، ما أثار تحذيرات من أن 49 خزانًا تجاوزت حدود الفيضان، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

الخسائر الأعصار الصيني بلغت 552.1 مليون يوان

أجلت السلطات ما يزيد على 36 ألفًا من منازلهم وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات، وغمرت المياه نحو 10366 فدانًا من الأراضي الزراعية، ما تسبب في خسائر كبيرة.

وقالت هيئة الإذاعة الحكومية في الإقليم إنها بلغت 552.1 مليون يوان (75 مليون دولار).

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مياه السيول تدفقت في شوارع فوتشو ومدينة فوتشينج الواقعة إلى الجنوب منها، ما ألحق أضرارًا بدراجات نارية وصناديق قمامة وسيارات.

وأظهرت تقارير إعلامية سيارات ومتاجر وشققًا مغمورة بالمياه، فضلًا عن وقوع انهيارات أرضية.

وتجاوز منسوب المياه جرّاء الأمطار التراكمية التي هطلت على فوتشو، أمس الثلاثاء، نصف المتر، وأغلقت المدينة خطوط مترو الأنفاق وأوقفت خدمات القطارات، بينما أغلقت المدارس أبوابها لليوم الثاني.

السيول ضربت العديد من المدن في فوجيان

نقلت صحيفة «ذا بيبر» الصينية عن المسؤول بالإقليم تشين يون أونج، أن السيول ضربت العديد من المدن في فوجيان، وهو ما كشف عن هشاشة منظومة الصرف الصحي في المناطق الحضرية وغيرها من مرافق البنية التحتية.

وأضاف "تشين" أنه صار من الضروري معالجة التشبع بالمياه في كل من المدن القديمة والمناطق الحضرية الجديدة.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على الأنحاء الوسطى والجنوبية من الإقليم حتى الجمعة المقبل.

ووصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، قبل أن يفقد قوته ويتحول إلى عاصفة مدارية.