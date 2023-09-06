مصرع شخصين وإجلاء 36 ألفا آخرين بجنوب الصين جراء إعصار هايكوي (فيديو)
كتب:
سارة ثروت
12:13 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
فيضانات الصين
ذكرت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن شخصين لقيا مصرعهما، وتم إجلاء أكثر من 36 ألف شخص مؤقتا من فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان شرقي الصين، بعد أن تسبب إعصار هايكوي في حدوث عواصف مطيرة غزيرة.
وقال مسؤولو الأرصاد الجوية، إن الأمطار حطمت أرقاما قياسية عمرها 12 عاما في فوتشو عاصمة الإقليم، مما أثار تحذيرات من أن 49 خزانا تجاوزت حدود الفيضان.
Fujian province has recently been struck by Typhoon Haikui, which has left significant damage in its path. Streets were seen heavily flooded, buildings and vehicles damaged, as city emergency teams removed water, mud and waste from the roads. pic.twitter.com/yeyOdGwMnP— RT (@RT_com) September 6, 2023
مقتل شخصين وإجلاء 36 ألف شخص
ووفقا لموقع «شينا ديلي الصيني»، فإن اثنين من رجال الإطفاء لقيا حتفهما وفُقد ضابط شرطة بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارة إطفاء أثناء مهمة إنقاذ، حسبما نشرت إدارة الإطفاء في فوتشو على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم إجلاء أكثر من 36 ألف شخص من منازلهم وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات وغمرت المياه نحو 4195 هكتارا (10366 فدانا) من الأراضي الزراعية.
Fujian. https://t.co/idpVBllQyN— Anja Kristina Grahn (@AnjastinaGrahn) September 6, 2023
وشهدت مناطق متعددة من المدينة عواصف مطيرة غزيرة بدءً من الساعة 9 مساءً يوم الثلاثاء، مع هطول أمطار تراكمية حتى الساعة 5 صباحًا يوم الأربعاء، مما أدى إلى كسر الحد الأقصى لسجلات هطول الأمطار لمدة 6 ساعات محطمة الأرصاد الجوية الوطنية في ووشان.
Lluvia torrencial asombrosa en Fuzhou, China, con 174.7 mm en 1 hora, 23.5 mm en 5 minutos y un total de 556 mm en 6 horas, causando inundaciones sin precedentes en Fujian. pic.twitter.com/ne17eR6yPu— ÚLTIMA HORA ???? (@Vzla_ep) September 6, 2023
هطول أمطار غزيرة بسبب إعصار هايكوي في الصبن
وتسببت الأمطار الغزيرة حتى الساعة السابعة صباح الأربعاء، في إلحاق أضرار بـ147 بلدة في المدينة، مما أدى إلى حدوث خسائر اقتصادية تزيد قيمتها عن 552 مليون يوان (حوالي 76.7 مليون دولار أمريكي)، وفقا لمقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المدينة.
#China 's #Fujian province. #TyphoonHaikui has caused severe #flooding in many areas. #Floods pic.twitter.com/Q7BWwabb12— Not Picking Quarrels Panda (@voiceofchinatv) September 5, 2023
وظلت المدارس الابتدائية والإعدادية ورياض الأطفال ومؤسسات التدريب اللامنهجية معلقة يوم الأربعاء، كما علق مترو الأنفاق والقطارات وحافلات نقل المطار عملياتها مؤقتًا، بالإضافة إلى إغلاق المنتجعات والمتنزهات مؤقتًا.
Fuzhou has recorded rainfall exceeding 100 millimeters per hour, and #landslides have begun to occur in some places. #Haikui #Fujian #typhoon #storm #flood #消息 #雨 #洪水 #China #greeceflooding #Thessaly #Hurricane #Volos@ChaudharyParvez pic.twitter.com/Dk7OwwuKy1— Anchor Manish Kumar (@manishA20058305) September 6, 2023
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مياه الفيضانات تدفقت في شوارع فوتشو ومدينة فوتشينغ إلى الجنوب، مما أدى إلى تدمير الدراجات النارية وصناديق القمامة وتقطع السبل بالسيارات، ورفعت مقاطعة فوجيان الاستجابة الطارئة للأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني في الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء.