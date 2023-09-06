مصرع شخصين وإجلاء 36 ألفا آخرين بجنوب الصين جراء إعصار هايكوي (فيديو)

ذكرت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن شخصين لقيا مصرعهما، وتم إجلاء أكثر من 36 ألف شخص مؤقتا من فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان شرقي الصين، بعد أن تسبب إعصار هايكوي في حدوث عواصف مطيرة غزيرة.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية، إن الأمطار حطمت أرقاما قياسية عمرها 12 عاما في فوتشو عاصمة الإقليم، مما أثار تحذيرات من أن 49 خزانا تجاوزت حدود الفيضان.

Fujian province has recently been struck by Typhoon Haikui, which has left significant damage in its path. Streets were seen heavily flooded, buildings and vehicles damaged, as city emergency teams removed water, mud and waste from the roads. pic.twitter.com/yeyOdGwMnP — RT (@RT_com) September 6, 2023

مقتل شخصين وإجلاء 36 ألف شخص

ووفقا لموقع «شينا ديلي الصيني»، فإن اثنين من رجال الإطفاء لقيا حتفهما وفُقد ضابط شرطة بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارة إطفاء أثناء مهمة إنقاذ، حسبما نشرت إدارة الإطفاء في فوتشو على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم إجلاء أكثر من 36 ألف شخص من منازلهم وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات وغمرت المياه نحو 4195 هكتارا (10366 فدانا) من الأراضي الزراعية.

وشهدت مناطق متعددة من المدينة عواصف مطيرة غزيرة بدءً من الساعة 9 مساءً يوم الثلاثاء، مع هطول أمطار تراكمية حتى الساعة 5 صباحًا يوم الأربعاء، مما أدى إلى كسر الحد الأقصى لسجلات هطول الأمطار لمدة 6 ساعات محطمة الأرصاد الجوية الوطنية في ووشان.

Lluvia torrencial asombrosa en Fuzhou, China, con 174.7 mm en 1 hora, 23.5 mm en 5 minutos y un total de 556 mm en 6 horas, causando inundaciones sin precedentes en Fujian. pic.twitter.com/ne17eR6yPu — ÚLTIMA HORA ???? (@Vzla_ep) September 6, 2023

هطول أمطار غزيرة بسبب إعصار هايكوي في الصبن

وتسببت الأمطار الغزيرة حتى الساعة السابعة صباح الأربعاء، في إلحاق أضرار بـ147 بلدة في المدينة، مما أدى إلى حدوث خسائر اقتصادية تزيد قيمتها عن 552 مليون يوان (حوالي 76.7 مليون دولار أمريكي)، وفقا لمقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المدينة.

وظلت المدارس الابتدائية والإعدادية ورياض الأطفال ومؤسسات التدريب اللامنهجية معلقة يوم الأربعاء، كما علق مترو الأنفاق والقطارات وحافلات نقل المطار عملياتها مؤقتًا، بالإضافة إلى إغلاق المنتجعات والمتنزهات مؤقتًا.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مياه الفيضانات تدفقت في شوارع فوتشو ومدينة فوتشينغ إلى الجنوب، مما أدى إلى تدمير الدراجات النارية وصناديق القمامة وتقطع السبل بالسيارات، ورفعت مقاطعة فوجيان الاستجابة الطارئة للأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني في الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء.