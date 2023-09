مصرع شخصين وإجلاء 36 ألفا آخرين بجنوب الصين جراء إعصار هايكوي (فيديو)

ذكرت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن شخصين لقيا مصرعهما، وتم إجلاء أكثر من 36 ألف شخص مؤقتا من فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان شرقي الصين، بعد أن تسبب إعصار هايكوي في حدوث عواصف مطيرة غزيرة.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية، إن الأمطار حطمت أرقاما قياسية عمرها 12 عاما في فوتشو عاصمة الإقليم، مما أثار تحذيرات من أن 49 خزانا تجاوزت حدود الفيضان.

Fujian province has recently been struck by Typhoon Haikui, which has left significant damage in its path. Streets were seen heavily flooded, buildings and vehicles damaged, as city emergency teams removed water, mud and waste from the roads. pic.twitter.com/yeyOdGwMnP