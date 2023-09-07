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الموسيقار راجح داوود: مهرجان القلعة يهتم بشباب المطربين والفرق الناشئة

كتب:

يارا أشرف
12:02 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
الموسيقار راجح داوود

الموسيقار راجح داوود

قال الموسيقار راجح داوود، إنّ مهرجان العلمين كان يهتم بكبار المطربين، وبإحياء التراث الغنائي الجديد، ويهتم مهرجان الموسيقى العربية الذي تقدمه دار الأوبرا منذ فترة طويلة، بشؤون الموسيقى العربية، بينما يهتم مهرجان القلعة بشباب المطربين والفرق الناشئة، موضحا أنّ كل مهرجان له طابع وسياسة معينة.

مهرجان الإسكندرية يضم فنونا عديدة 

وأضاف «داوود»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ مهرجان الإسكندرية يضم فنون الموسيقى، فضلا عن فنون المسرح والسينما وورش عمل فنية، وغير مقتصر على فئة عمرية بعينها، موضحا أنّ هناك بعض المهرجانات تكون موجهة لأعمار محددة، مثل الأطفال أو الشباب أو الجمهور العام، وهكذا.

وتابع: «أي مهرجان يضم فعاليات وأنشطة متنوعة مقسمة على مدار اليوم»، موضحا أنّه من المقرر إقامة حفله القادم في 21 يناير بدار الأوبرا، فضلا عن حفل آخر في مكتبة الإسكندرية يوم 3 فبراير المقبل.

التأليف الموسيقي يواجه مشكلة كبرى

وأكد: «التأليف الموسيقي يواجه مشكلة كبرى، ليست الفترة الحالية فقط، وإنّما منذ منتصف الثلاثينات، إذ إنّ عدد المؤلفين قليل، ورغم ذلك فإنّ عدد المؤلفين زاد مقارنة بعددهم منذ 10 أو 20 أو 30 سنة مضت».

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