تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

يلجأ البعض للاستثمار في المشغولات الذهبية، باعتبارها واحدة من الملاذات الآمنة، ويبحث كثيرون عن سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 باختلاف أوزانها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، كما يلي.

سعر سبيكة الذهب اليوم وأوزانها

- سعر سبيكة ذهب 1 جرام اليوم الخميس 2,909.30 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 2.5 جرام 6,942.64 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 5 جرامات 13,753.03 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 10 جرامات 27,188.69 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 20 جراما 54,007.11 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم الخميس 80,335.57 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة اليوم الخميس 42,077.38 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس أونصة 83,743.44 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 50 جراما 134,092.08 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 100 جرام 267,655.20 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس تولة 31,712.34 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 1 كيلو 2,663,327.94 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس نصف كيلو 1,334,044.30 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، كما يلي.

- سعر عيار 24 اليوم الخميس 2526 جنيها للشراء.

- سعر عيار 21 اليوم الخميس 2210 جنيهات للشراء.

- سعر عيار 18 فسجل اليوم الخميس 1894 جنيها للشراء.

- سعر عيار 22 اليوم 2315 جنيها للشراء.

- سعر عيار 14 اليوم الخميس 1473 جنيها للشراء.

- سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 17 ألفا و680 جنيها للشراء.