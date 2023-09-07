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تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

كتب:

هبهَ وهـدان
11:53 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس

سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس

يلجأ البعض للاستثمار في المشغولات الذهبية، باعتبارها واحدة من الملاذات الآمنة، ويبحث كثيرون عن سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 باختلاف أوزانها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، كما يلي.

سعر سبيكة الذهب اليوم وأوزانها

- سعر سبيكة ذهب 1 جرام اليوم الخميس 2,909.30 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 2.5 جرام 6,942.64 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 5 جرامات 13,753.03 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 10 جرامات 27,188.69 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 20 جراما 54,007.11 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم الخميس 80,335.57 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة اليوم الخميس 42,077.38 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس أونصة 83,743.44 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 50 جراما 134,092.08 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 100 جرام 267,655.20 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس تولة 31,712.34 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 1 كيلو 2,663,327.94 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس نصف كيلو 1,334,044.30 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، كما يلي.

- سعر عيار 24 اليوم الخميس 2526 جنيها للشراء.

- سعر عيار 21 اليوم الخميس 2210 جنيهات للشراء.

- سعر عيار 18 فسجل اليوم الخميس 1894 جنيها للشراء.

- سعر عيار 22 اليوم 2315 جنيها للشراء.

- سعر عيار 14 اليوم الخميس 1473 جنيها للشراء.

- سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 17 ألفا و680 جنيها للشراء.

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