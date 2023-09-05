اعرف سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 5-9-2023.. «استثمار مثالي»

سبيكة الذهب واحدة من المشغولات الذهبية التي اتجه المواطنين لشرائها والاستثمار فيها، حيث تحافظ على قيمتها السعرية، ولهذا يفضل البعض أن يستثمر أمواله في شراء السبائك بجميع أوزانها.

وتستعرض الوطن في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم وباقي الأحجام الأخرى وفق محلات الصاغة، على هذا النحو:

سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء

- سعر سبيكة ذهب 1 جرام 2,930.22 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 6,992.58 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات 13,851.97 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات 27,384.27 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جراما 54,395.60 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب أوقية 80,913.46 جنيه.

- سبيكة الذهب نصف أونصة 42,380.06 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 84,345.85 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 135,056.66 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 269,580.56 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31,940.47 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,682,486.42 جنيه.

-سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,343,640.66 جنيها.